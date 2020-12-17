В с. Крысино Богодуховского района отказались переименовывать ул. Кузнецова, названную в честь советского разведчика Николая Кузнецова.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Декоммунизация. Украина".В письме от Богодуховской райгосадминистрации указано, что вопрос о переименовании обсудили громадой села и приняли решение не переименовывать улицу Кузнецова."С фамилией "Кузнецов" в Украине есть много выдающихся людей, которые ведут активное участие в жизни страны", - говорится в письме.Николай Кузнецов (при рождении Никанор; 14 [27] июля 1911, Зырянка, Пермская губерния — 9 марта 1944, ок. Боратин, Львовская область) — советский сотрудник органов государственной безопасности, советский разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза (декабрь 1944).В 2015 году имя Николая Кузнецова внесено в "Список лиц, подпадающих под "Закон о декоммунизации" в Украине.