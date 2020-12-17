Каждый день – как на пороховой бочке. Едва харьковчане смирились с мыслью об ужесточении карантина в январе, начали строить планы, как пережить эти дни, а правительство уже преподносит новый сюрприз: полный локдаун в феврале. Правительство решило добить украинцев не только физически, но и психологически, комментируют заявления Кабмина харьковчане.

Буквально с Нового года украинцев ждет «естественный локдаун», затем – с 8 по 24 января – «недолокдаун», а в феврале – полный локдаун. Такой сценарий предлагает Кабмин. Хотя в любой момент могут все переиграть и ввести жесткие ограничения еще до Нового года. В карантинных нюансах разбирался «Вечерний Харьков».Итак, после двухнедельных обсуждений ужесточить карантин в Украине решили с 8 по 24 января. И это, по утверждению министра охраны здоровья Максима Степанова вполне обоснованно, потому что с 1 января будет действовать... «естественный локдаун». Министр отмечает, что для многих людей декабрь – достаточно важный месяц года, когда идет работа. Рождество – семейный праздник. А с 1 по 6 января – на улицах мало людей, поскольку они или сидят дома, или празднуют у друзей.Между тем локдаун, который Кабинет министров предлагает ввести с 8 января 2021 года – такой себе «недолокдаун». Многие отрасли экономики продолжат работу. Вводится ограничение лишь в отдельных сферах, которые касаются в основном досуга и развлечений.– Он не является жестким, как это было в странах Европейского Союза. К примеру, во Франции нельзя было выйти из дома, не заполнив определенную форму. Комендантский час, максимум один километр от дома – это да, это локдаун, – замечает Максим Степанов. – У нас же есть только определенные секторы экономики, которые закрываются.Министр охраны здоровья Максим Степанов подчеркнул, что жесткого карантина никак не избежать. Если в Украине не введут его в январе, то придется делать полный локдаун в экстренном порядке в феврале 2021 года – на фоне большого роста заболеваемости.Более того, ввести локдаун в Украине могут уже в ближайшее время – в Кабмине озвучили новые условия для такого шага. Как отметил 13 декабря министр Кабмина Олег Немчинов, сейчас в Украине хватает мест для лечения больных коронавирусом, однако если ежесуточно будут регистрировать 32–35 тысяч больных, то локдаун могут ввести еще до 8 января.Правительство решило добить украинцев не только физически, но и психологически, комментируют заявления Кабмина харьковчане.– Не успели свыкнуться с мыслью о локдауне с 8 января, так на тебе – еще и полный локдаун в феврале. А может, и в декабре. Да вы сначала примите четкое решение, а потом уже народ информируйте. Разве можно так на психику давить? Люди нервничают, не знают куда бежать, за что хвататься, чтобы хоть как-то структурировать свою жизнь. Это просто какой-то психологический террор, – сердится преподаватель Антон Маркович.– В Германии вводят на праздники полный локдаун. Заявили четко – четко будут выполнять. У наших же – семь пятниц на неделе, мечутся из огня в полымя, от одного решения к другому. Нет определенной позиции, полное отсутствие понимания ситуации, никаких конкретных шагов по предотвращению ежедневно растущей смертности – только запугивание народа, – возмущается маркетолог Нинель.– Народ и так угнетен этой пандемией, а высокие чиновники только масла в огонь подливают – если не локдауном добьют, то психологически уж точно народ доконают. Сколько можно нагнетать ситуацию, сколько можно угрожать? Да делайте вы что-то конкретное, – говорит экономист Елена. – Почему вводят локдаун на 16 дней, а не на 21 – как это положено по медицинским показаниям? Если вы рассматриваете вероятность более жестких ограничений еще и в феврале, почему бы не ввести полный локдаун сразу в январе, а не растягивать «удовольствие» на два раза? Никакой логики в действиях, никакой обоснованности, никакой четкой позиции – полный непрофессионализм.