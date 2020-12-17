Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 18 декабря, на станциях метро «Исторический музей», «Площадь Конституции», «Спортивная», «Научная» и «Университет».

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюле №1 на станциях метро «Исторический музей», «Площадь Конституции» и «Научная», а также в вестибюле №2 на станциях «Университет» и «Спортивная».Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже установлены в вестибюлях на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная», «Завод имени Малышева», «Защитников Украины», «Академика Барабашова», «Проспект Гагарина», «Пушкинская», «Алексеевская», «Победа», «Индустриальная», «Дворец спорта», «Холодная Гора», «Южный вокзал», «Центральный рынок», «Имени А. С. Масельского», «Армейская», «Тракторный завод», «Героев Труда», «Студенческая» и «Академика Павлова».Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.