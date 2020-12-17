Возле станции метро "Индустриальная" неизвестный избил и ограбил 35-летнего мужчину. Как сообщили в полиции, информация о случившемся поступила 16 декабря в 16:25.

Выяснилось, что телесные повреждения мужчине нанес случайный знакомый, с которым они вместе выпивали.Установлено, что 18-летний житель района попросил 35-летнего незнакомца купить алкоголь, после чего предложил вместе выпить. В ходе распития спиртного злоумышленник увидел у нового знакомого телефон и решил его отобрать.Нападавшего задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.