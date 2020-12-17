Средняя цена на бензин и дизельное топливо на украинских автозаправках с конца ноября подскочила до 24 гривен за литр. На заправках Sunoil литр бензина стоит в среднем на две гривны меньше.

В Украине вторую неделю подряд растут цены на АЗС. По данным Консалтинговой группы А-95, с 27 ноября по 14 декабря литр бензина и дизельного топлива в стране подорожал в среднем более чем на 50 копеек. На некоторых АЗС рост был еще активнее.Например, сети Amic, Glusco и Socar за первую декаду декабря подняли цены на А-92, А-95 и дизельное топливо сразу на 1,2–1,7 грн за литр, тогда как их конкуренты WOG и OKKO – на 1 грн.В итоге по состоянию на 14 декабря, по данным консалтинговой группы, стоимость одного литра солярки и бензина в Украине колебалась от 21 грн до 28 грн. Средняя цена по стране – около 24 грн за литр.Между тем на атозаправках топливной компании Sunoil литр А-92 стоил 21,79 грн, А-95 – 22,79 грн, дизельного топлива – 21,99 грн, то есть в среднем на две гривны меньше, чем в целом по стране.Цены на украинских АЗС растут с июня 2020 года. За это время бензин и дизельное топливо подорожали в среднем на 2–3 грн – до 23,7–24,8 грн за литр. Это максимум с апреля 2020 года. Таким образом, горючее постепенно возвращает позиции, потерянные за март-апрель. За два месяца карантина спрос упал на 30%.Основная причина подорожания – откат котировок на нефть на мировом рынке. Например, эталонная марка Brent, по данным платформы Investing.com, с 1 июня по 1 декабря подорожала на 23% – с 41 до 47,4 доллара за баррель.Активнее всего, по информации Консалтинговой группы А-95, розничные сети АЗС пересматривали свои цены в июле и ноябре. Тогда в среднем в зависимости от месяца стоимость горючего по стране выросла на 65–90 копеек за литр.Декабрь обещает быть не менее жарким. Так, с 27 ноября по 14 декабря бензин А-92, А-95 и дизельное топливо подорожали в среднем на 50–55 копеек за литр.Единственным стабильным топливом оказался сжиженный газ. Автогаз, в отличие от бензина и дизеля, с ноября не только не подорожал, но и подешевел на две копейки – в среднем до 12,68 грн. Но и тут Sunoil предлагает самые выгодные условия – газ по 12,19 грн.