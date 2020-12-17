Пожилая женщина пыталась провезти почти полкилограмма запрещенного вещества из Украины в РФ. Однако операция провалилась – служебный пес таможенников по кличке Арчи унюхал «дурман».

Сотрудники таможенного пункта пропуска "Гоптовка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили у женщины 1949 года рождения, которая направлялась в качестве пассажирки микроавтобуса из Украины в РФ, две бутылки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета ориентировочным весом 430 граммов.Во время устного опроса никто из пассажиров микроавтобуса не заявил о наличии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу Украины, а также оружия, наркотических веществ.Однако служебный пес Слобожанской таможни – фокстерьер по кличке Арчи – доказал, что кое-кто врет, и сработал на одежду пожилой гражданки Украины. И чтобы сомнений не осталось, во время досмотра личных вещей и одежды фокстерьер сработал повторно.В результате под верхней одеждой женщины, во внутренних карманах кофты, были обнаружены две бутылки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, завернутые в коричневую полиэтиленовую ленту.Указанные действия имеют признаки нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Вещество изъято и передано правоохранительным органам для дальнейших следственных действий, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.