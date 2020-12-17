На базе государственного учреждения «Сумская исправительная колония (№116)» с целью взаимодействия кинологических служб силовых структур города проведено совместное занятие с представителями кинологической службы Национальной гвардии Украины и кинологического центра Национальной полиции Украины.

Тренировка началась с общего построения участников занятий на территории площадки для дрессировки служебных собак учреждения.Участники занятий начали с упражнений общего курса дрессировки – отработали взаимодействие кинолога с собакой. Вторым этапом было преодоление полосы препятствий. На заключительной стадии тренировки прошла отработка навыков задержания и преследования нарушителя.Каждый участник соревнований показал высокий уровень подготовки служебных собак при возникновении различного рода чрезвычайных обстоятельств.Начальник учреждения Иван Буров поблагодарил всех участников и отметил, что проведение совместных тренировок является приоритетным направлением в деятельности кинологических служб – как учреждения, так и силовых структур.