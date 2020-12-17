В Украине лишь 0,25% от всех заболевших Covid-19 составляют пациенты, которые, возможно, повторно заразились коронавирусом SARS-Cov-2. Такова статистика Минздрава, но она может быть некорректной.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, с начала пандемии 2161 украинец получил повторный позитивный ПЦР-тест не раньше чем через 40 дней после первого позитивного результата. 12% таких случаев составили медики – 250 инфицированных.При этом в МОЗ отмечают, что в Украине не проводились исследования, которые бы подтвердили, что вирусы первого и повторного заболевания генетически отличаются. Такое исследование могло бы показать: является случай заражения действительно повторным или же это длительная инфекция.В ведомстве пишут, что сейчас в мире нет точных данных о причинах и интервалах повторного заражения коронавирусом. Однако в группе риска повторного заражения, вероятно, могут быть люди, которые перенесли Covid-19 в легкой форме и имеют более низкий уровень антител, чем "тяжелые" больные, предполагают в МОЗ.В ведомстве также отметили, что новый коронавирус мутирует медленнее, чем тот же грипп или ВИЧ. Мутации пока не сказываются на эффективности средств диагностики.