С 1 января на Харьковщине вводятся новые, более высокие тарифы на распределение электроэнергии – такое решение для АО «Харьковоблэнерго» принял национальный регулятор. Как это скажется на бытовых потребителях?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила тарифы на услуги по распределению электроэнергии для облэнерго на 2021 год.Так, постановлением НКРЭКУ от 9 декабря №2379 «Об установлении тарифов на услуги по распределению электроэнергии АО «Харьковоблэнерго» с применением стимулирующего регулирования» с 1 января 2021 вводятся тарифы на распределение электрической энергии:– 1 класс напряжения – 184,07 грн / МВт*ч (без НДС);– 2 класс напряжения – 820,39 грн / МВт*ч (без НДС).Предыдущий тарифы, как сообщила «Вечернему Харькову» начальник отдела по работе со средствами массовой информации АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко, был установлен в августе 2020 года и составлял: для первого класса напряжения – 154,83 грн, для второго – 609,07 грн без налога.– Но это повышение не касается бытовых потребителей – новые тарифы на доставку электроэнергии предусмотрены только для юридических лиц, то есть промышленных, коммунальных предприятий, организаций и так далее, – уточнила Марина Шевченко.Тем не менее, изменения коснутся каждой семьи. Предприниматели закладывают высокие тарифы на электричество в свои цены на товары и услуги, коммунальщики – в тарифы, за которые в конечном итоге все равно приходится платить простым харьковчанам.Изменения коснутся каждой семьи. Предприниматели закладывают высокие тарифы на электричество в свои цены на товары и услуги, коммунальщики – в тарифы, за которые в конечном итоге все равно приходится платить простым харьковчанам.Более того, в Минэнерго уже предупредили о неизбежном повышении тарифов на электроэнергию для населения – соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко.– Последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение, – сообщил глава ведомства.По словам Юрия Бойко, сейчас средневзвешенная стоимость доставки электроэнергии потребителю составляет 1,03 грн, то есть люди платят фактически только за транспортировку, поскольку средневзвешенная цена 1 кВт*ч для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 грн.Сейчас минимальный тариф на первые 100 кВт*ч в месяц для населения составляет 90 коп. за 1 кВт*ч (с учетом НДС). При потреблении свыше 100 кВт*ч – 1,68 грн с НДС. Пока неясно, какого рода изменения готовятся и насколько в итоге подорожает электроэнергия для бытового потребителя. Официальной информации по этому поводу нет.– По поводу повышения тарифов для бытовых потребителей у нас никакой информации нет, – сообщила Марина Шевченко. – Компания сама тарифы не устанавливает – нам их утверждает НКРЭКУ. Пока такой информации нет.