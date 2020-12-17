Согласно национальному плану, Минздрав планирует проводить массовый процесс вакцинации от COVID-19 на базе кабинетов прививок, через сеть семейных врачей, а также создадут специальные мобильные бригады во всех регионах страны.Об этом заявил министр Максим Степанов на брифинге в четверг.
По его словам, массовую вакцинацию будут проводить на базе кабинетов прививок, коих в Украине 11346.
Кроме того, рассматривается возможность создания специальных мобильных центров.
- Мы планируем сделать мобильные бригады по иммунизации, при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для осуществления вакцинации, во всех регионах. Мобильные бригады будут способны осуществлять до 198 000 прививок в неделю, – сказал министр.
Также планируется вакцинировать украинцев через сеть семейных врачей.
- На сегодняшний день работают 23 795 врачей первичной медицинской помощи. Именно они будут привлечены к вакцинации, – отметил Степанов.
По подсчетам Минздрава, в среднем будут проводить по 2 млн прививок в неделю, при условии, если будут задействованы все перечисленные возможности.
Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год на вакцинацию от коронавируса предусмотрели 2,6 млрд гривень. Минздрав в бюджетном запросе просил на эти цели 15,6 млрд.
Первую партию препарата Украина должна получить в конце первого – начале второго квартала следующего года, утверждает министр. Во Всемирной организации здравоохранения в оценках сдержаннее – не раньше второго квартала.