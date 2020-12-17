Согласно национальному плану, Минздрав планирует проводить массовый процесс вакцинации от COVID-19 на базе кабинетов прививок, через сеть семейных врачей, а также создадут специальные мобильные бригады во всех регионах страны.

Об этом заявил министр Максим Степанов на брифинге в четверг.По его словам, массовую вакцинацию будут проводить на базе кабинетов прививок, коих в Украине 11346.Кроме того, рассматривается возможность создания специальных мобильных центров.- Мы планируем сделать мобильные бригады по иммунизации, при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для осуществления вакцинации, во всех регионах. Мобильные бригады будут способны осуществлять до 198 000 прививок в неделю, – сказал министр.Также планируется вакцинировать украинцев через сеть семейных врачей.- На сегодняшний день работают 23 795 врачей первичной медицинской помощи. Именно они будут привлечены к вакцинации, – отметил Степанов.По подсчетам Минздрава, в среднем будут проводить по 2 млн прививок в неделю, при условии, если будут задействованы все перечисленные возможности.Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год на вакцинацию от коронавируса предусмотрели 2,6 млрд гривень. Минздрав в бюджетном запросе просил на эти цели 15,6 млрд.Первую партию препарата Украина должна получить в конце первого – начале второго квартала следующего года, утверждает министр. Во Всемирной организации здравоохранения в оценках сдержаннее – не раньше второго квартала.