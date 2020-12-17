В Харькове, Львове и Одессе реальная загруженность реанимационных коек для пациентов с COVID-19 составляет 74-93%.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).Ситуацию с госпитализацией описал руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.- Мы посмотрели на каждую больницу для пациентов с COVID-19, но мы посмотрели, действительно ли это больница, куда госпитализируют поток пациентов, или больница для крайнего случая. Мы исключили медучреждения для детей, психоневрологические больницы, госпитали ветеранов, где мы понимаем, что нет мощной команды для лечения COVID-19, так мы получили основные больницы, куда госпитализируют пациентов с COVID-19. Мы увидели, что из крупных городов только в Днепре ситуация относительно контролируемая и больница серьезно не загружены, - заявил Ковтонюк.По данным KSE, фактическая загруженность реанимационных коек в ковидных больницах Харькова составляет 94%, в то время, как официальная – 55,85%, во Львове – 64,7% (официальная – 51,74%), в Одессе – 74% (официальная – 39,5%).При этом фактическая загруженность реанимационных ковидных коек в Киеве составляет 68,8% (официальная – 55,69%), в Днепре – 38,4% (официальная – 27,91%). По словам Ковтонюка, в четырех из пяти больниц, куда фактически госпитализируют пациентов с COVID-19, все реанимационные койки загружены, а в одной больнице не загружена ни одна реанимационная койка.Он отметил, что при оценке ситуации с COVID-19 и принятии решений нельзя ориентироваться на показатели загруженности коек.- Мы настаиваем на том, что ориентироваться на загруженность коек при принятии решений нельзя. Несмотря на то, в целом, цифра может быть низкой, но это может создать критическую ситуацию в конкретном городе, где людям нужны койки. Сегодня в Одессе, Львове, Харькове, ситуация приближается к критической, - сказал Ковтонюк.Напомним, самая критическая ситуация с COVID-19 сложилась в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших в Украине и по сравнению с аналогичными показателями в крупных европейских странах. Самая лучшая ситуация по контролю за коронавирусом наблюдается в Винницкой области, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.Так, в Черниговской коэффициент выявления случаев коронавируса - 73% , на сегодняшний день здесь 25 917 случаев COVID-19 в Полтавской – 63%. На сегодня выявлено 30 783 случая.Самый плохой показатель смертности за последние 14 дней на 100 тысяч населения зафиксирован в Черниговской области - 12,4. Также критическая ситуация наблюдается в Харьковской (11,1), Донецкой (11), Херсонской и Полтавской (по 9,8) областях.В течение среды в Украине выявили 12 047 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников. Об этом говорится в ежедневной сводке заболеваемости коронавирусом в Украине Министерства здравоохранения.Отмечается, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболел 931 751 человек. При этом 548 356 человек выздоровели (12 939 за сутки), 15 996 - умерли от осложнений в результате болезни (252 за сутки).В среду, 16 декабря, в Украине было проведено 65 561 тестирование (в частности, методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828).За все время пандемии в Украине проведено 5 167 122 ПЦР-тестов.