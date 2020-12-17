Харьковчане который день живут в ледяном плену. Риск упасть и травмироваться на скользкой дороге чрезвычайно высок. Сотни горожан обращаются к врачам с ушибами, вывихами и переломами. Однако мало кто знает, что за травму на скользких ступеньках или обледеневшей дороге можно получить компенсацию. Какие шаги предпринять и кому предъявлять претензии, выяснял «Вечерний Харьков».

Доказательства – наше все

Кому предъявлять претензии?

Если откажут – идите в суд

Почему американцы любят судиться

Чтобы получить компенсацию за полученную травму, необходимо подготовить доказательства, что несчастный случай произошел с вами именно по причине того, что вы поскользнулись на льду.Прежде всего необходимо зафиксировать факт события, рекомендует юрист Роман Чумак.– Это может быть обращение в полицию, это может быть обращение в скорую. Запишите данные бригады медиков, которые доставили вас в больницу. Проследите, чтобы в журнале регистрации были указаны причины повреждения, например, падение на льду, а также зафиксировано место, где произошел несчастный случай. Желательно получить медицинскую справку, в которой указана эта причинно-следственная связь – ногу вы сломали в результате падения на льду, а не дома, поскользнувшись на мокром кафеле, – рассказывает юрист. – Можно сфотографировать место падения, чтобы на снимке четко было видно, что лед не посыпан песком или солью, а также адрес этого места. Неплохо было бы, конечно, обзавестись свидетелями, которые проходили мимо и могли бы в случае необходимости подтвердить факт падения именно в этом месте – попросите у них номер телефона. Возможно, в этом районе есть видеокамеры – сейчас по городу их много установлено. Хорошо бы заблаговременно получить запись, чтобы в будущем, если возникнет вопрос, было доказательство падения в конкретном месте.Также следует оценить нанесенный ущерб.– Если вы лечитесь, собирайте чеки на лекарства, на необходимые процедуры, на костыли, фиксируйте расходы на передвижение, допустим, на такси, когда добираетесь до больницы. Пригодятся также рентгеновские снимки, выписки из истории болезни и прочее, – подсказывает Роман Чумак.Собрав необходимую доказательную базу, можно смело предъявлять претензии. Но кому?– Учреждению, ответственному за уборку территории, где вы травмировались, – говорит Роман Чумак.– Например, если вы упали около супермаркета, кафе, банка и т.д. – это зона ответственности данного заведения. Они подписывают договор с городом о благоустройстве, согласно которому берут на себя обязательства по уборке прилегающей территории. Если речь идет о многоэтажных жилых домах, то там ответственность несет коммунальное предприятие «Жилкомсервис», либо ОСМД, либо кооператив – смотря кто обслуживает дом. Все, что касается проезжей части, – коммунальная служба, коммунальное хозяйство, то есть необходимо жаловаться в мэрию.Направляете в соответствующую инстанцию претензию и указываете сумму средств, которую вам должны возместить.– Безусловно, сумма должна быть обоснованной. Если это лекарства – прилагаете чеки. Если это операция по замене сломанной шейки бедра – квитанции, подтверждающие стоимость операции, протеза и так далее. Если это моральный вред, тоже его обосновываете, – говорит Роман Чумак.Претензия подлежит рассмотрению в месячный срок со дня получения.– И тогда либо организация добровольно выплачивает вам деньги, либо идет с вами на компромисс и выплачивает не ту сумму, что вы просите, – уточняет юрист.Если же вам откажут в компенсации расходов, то со всеми собранными документами смело идите в районный суд по месту нахождения ответчика с требованием возмещения ущерба.– В принципе, ничего сложного в этом нет. Просто, как правило, сумма, потраченная на лечение, не такая уж и большая (если это, конечно, не какая-то сложная операция или лечение в частной клинике). И не всегда люди могут обосновать материальный ущерб в нормальном размере. А обращаться в суд за возмещением двух тысяч гривен, наверное, нецелесообразно, потому что эта сумма даже не покроет судебные издержки. Так как нужно будет нанимать юриста, чтоб он составил исковое заявление. Придется тратить время, чтобы ходить в суд либо, опять же, нанимать юриста, который будет это делать вместо вас. Возможно, потребуются дополнительные экспертизы, а это снова расходы, – перечисляет Роман Чумак. – Если ущерб невелик, то люди, как правило, перегорают и не хотят этим заниматься.Доводят дело до суда обычно в тех случаях, если вопрос принципиальный, либо серьезное лечение требует больших расходов, либо в ситуациях, связанных с причинением ущерба имуществу.– Допустим, сосулька с крыши упала на автомобиль, – приводит пример юрист. – У нас было несколько таких дел, когда мы обращались в суд и взыскивали деньги, потому что повреждение автомобиля было связано с падением тяжелого предмета с крыши дома. Понятно, что сумма ущерба там действительно серьезная.В США практика судиться из-за полученной травмы очень распространена.– Там даже есть специальный «адвокат по травмам», – рассказывает Роман Чумак. – Пострадавший не ищет адвоката – тот сам его находит, посещает чуть ли не в больнице с предложением подписать с ним договор по принципу «no win – no pay», то есть «нет выигрыша – нет оплаты». Клиент по сути ничего не платит адвокату. Тот работает, пытается взыскать деньги с учреждения, где клиент получил травму, и потом уже из этой суммы забирает свой гонорар.В США, по словам Романа Чумака, падение считается весьма выгодным делом.– И люди этим пользуются – часто можно слышать, что американцы любят судиться, – говорит Роман Чумак. – А все потому, что американские законы оценивают жизнь и здоровье человека в достаточно большие суммы. Чего не скажешь об Украине – у нас , к сожалению, здоровье украинцев оценивается очень дешево. Ни о каких миллионах речь не идет, даже о сотне тысяч. Претендовать можно разве что на тысячи гривен материального и морального ущерба.