Для здоровья опасно смешение напитков на основе виноградного и зернового алкоголя, предупреждают врачи в преддверии новогодних праздников.

Медики констатируют, что нужно стараться не смешивать за праздничным столом спиртные напитки разного происхождения. По словам фармацевта Анны Кошечкиной, по-настоящему опасно для здоровья сочетать с зерновым спиртным шампанское – это может поспособствовать тяжелому похмелью и отравлению.- В игристом вине, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем их негативный эффект усиливается и может вызвать интоксикацию, - предупредила эксперт.По мнению другого врача, психиатра-нарколога Евгения Брюна, лучшим выбором на новогодней вечеринке будет белое сухое вино в умеренном количестве. Также медик порекомендовал выдерживать как можно более длительные паузы между приемами алкогольных напитков.Кошечкина, в свою очередь, добавила, что «желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот».