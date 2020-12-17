В Харькове полиция выявила семью, в которой дети проживали в ненадлежащих условиях - двух младших детей направили на обследование в больницу.

Как сообщили в Немышлянском отделе полиции, 15 декабря поступило сообщение о семейной ссоре.По адресу выехала группа реагирования на факты совершения домашнего насилия. Во время проверки информации полицейские установили, что конфликт между сожителями исчерпан.Но также полицейские выяснили, что в семье проживает пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет. Еды для детей в квартире не оказалось. Родители запрещали детям включать свет и смотреть телевизор. Полицейские опросили соседей и решили изъять детей 5 и 9 лет из семьи. Девочку и мальчика направили на обследование в больницу.Решается вопрос о привлечении 44-летней матери к административной ответственности.