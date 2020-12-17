События В Сети началась прямая трансляция матча Харьковских Соколов и БК Химик Вечерний Харьков 18:39 90 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. Читайте также В центре Харькова подростки «искали приключений» на тонком льду (видео) У многодетной харьковчанки забрали двоих детей (фото) Как харьковчанам получить компенсацию за падение на скользком тротуаре БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре Харькова подростки «искали приключений» на тонком льду (видео) События 19:04 Лента новостей В центре Харькова подростки «искали приключений» на тонком льду (видео) 19:04 Врачи назвали самый опасный вариант смешивания алкогольных напитков 18:42 В Сети началась прямая трансляция матча Харьковских Соколов и БК Химик 18:39 У многодетной харьковчанки забрали двоих детей (фото) 18:35 Как харьковчанам получить компенсацию за падение на скользком тротуаре 18:24 ДТП в Харькове - автомобиль врезался в трамвай (фото) 18:11 В Харькове критическая ситуация с реанимациями COVID-19 - исследование KSE 18:02