В Польше всеобщий локдаун объявят 28 декабря, а продлится он по 17 января

В связи с карантином будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и гостиниц. Отели смогут принимать только работников государственных служб, медиков, пациентов специализированных больниц и членов Центрального спортивного клуба, пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание.



Работать смогут продуктовые магазины, аптеки, книжные и газетные точки, крупные магазины мебели. Должны быть закрыты тренажерные залы и фитнесс-клубы, а рестораны могут работать только на вынос или в режиме доставки.



Также в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час. Из дому запрещается выходить с 19:00 до 6:00. Исключением будет необходимая официальная деятельность и работа, предусмотренные регламентом. Эта мера призвана исключить проведение вечеринок и оставить людей встречать Новый год дома.























