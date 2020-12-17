Официальная информация уточняется

Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале.
"На Московском, 259 горят офисы. Приехало 7 пожарных машин",-написано в сообщении.

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