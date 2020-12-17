События На Московском проспекте горят офисы Вечерний Харьков 19:30 1184 Официальная информация уточняется Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале. Читайте также Курс доллара немного упал на межбанке Евро стало дороже на 27 копеек На Салтовке пожар возле ТРК Украина БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Курс доллара немного упал на межбанке События 20:02 Лента новостей Курс доллара немного упал на межбанке 20:02 На Московском проспекте горят офисы 19:30 Евро стало дороже на 27 копеек 19:20 На Салтовке пожар возле ТРК Украина 19:17 В центре Харькова подростки «искали приключений» на тонком льду (видео) 19:04 Врачи назвали самый опасный вариант смешивания алкогольных напитков 18:42 В Сети началась прямая трансляция матча Харьковских Соколов и БК Химик 18:39