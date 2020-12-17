Если Верховная Раду утвердит законопроект размер помощи будет увеличен до двух прожиточных минимумов

В Украине планируют увеличить размер помощи тяжелобольным детям. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №2024 во втором чтении, пишет РБК-Украина.

Сейчас такая помощь выплачивается 691 ребенку.



"Законопроектом предусмотрено, что помощь для тяжелобольных детей выплачивается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона во втором чтении и в целом", - написано в сообщении управления аппарата ВР.