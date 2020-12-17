Мужчина, который был судим за разбой, убийство и вымогательство более трех лет находился в розыске за свершение разбойного нападения, кражи и нанесения тяжких телесных повреждений.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления нацполиции, 29 сентября 2017 года в отделение реанимации Валковской районной больницы в тяжелом состоянии был доставлен 59-летний житель поселка Старый Мерчик. Как установили полицейские, телесные повреждения мужчине нанес 55-летний злоумышленник вместе с другими лицами, после чего завладели имуществом потерпевшего.Также полицейские подозревают злоумышленника в совершении серии краж с проникновением в жилище.«В настоящее время разыскиваемый задержан в установленном законом порядке с целью доставки в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения», - рассказали правоохранители.