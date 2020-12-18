В Харькове, 18 декабря, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в КП «Харьковводоканал»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



въезд Беспаловский (ч/с), пер. Беспаловский (ч/с), въезд Красный (ч/с), ул. Металлургическая (ч/с), пер. Остроградский (ч/с), ул. Тахиаташская (ч/с), ул. Бондаренковская (ч/с), ул. Липецкая (ч/с), пер. Герасимовский (ч/с), ул. Снежковская (ч/с), ул. Гидропарковая (Милиционера) (ч/с), пер. Остроградский, 4-а, ул. Шевченко, 224, 226-а, ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк) до 20:00 18.12.20 г.



А также:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 160 (стояк) до 18:00 18.12.20 г.; пр. Тракторостроителей, 71-б (п. №6, стояк) до 20:00 19.12.20 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк) до 20:00 18.12.20 г.



Новобаварский район:

шоссе Григоровское (Комсомольское) (ч/с), ул. Грушевского (Цюрупы) (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (спаренный стояк) до 20:00 18.12.20 г.



Основянский район:

въезд 2-й Староверещаковский (ч/с) до 20:00 18.12.20 г.



Шевченковский район:

ул. Старицкого, 23, ул. Новопрудная, 9-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.12.20 г.

