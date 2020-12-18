Мужчина набрал продуктов на сумму около 500 гривен и на кассе начал угрожать кассиру ножом, забрал пакет и убежал

В супермаркете на улице Валентиновской мужчина отказался оплачивать покупки на кассе и угрожал кассиру ножом. По информации полиции, ЧП произошло в ночь на 16 декабря.



Сотрудники районной полиции установили местонахождение правонарушителя. Им оказался 36-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.



Полиция также устанавливает причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова.