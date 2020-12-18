В Харьковской области по прогнозам синоптиков температура может опуститься до 9 градусов ниже нуля

Как сообщили в Харьковском гидрометцентре завтра, 19 декабря, пасмурно, небольшой мокрый снег, гололед.



Температура воздуха ночью составит до минус 6 градусов, днем - минус 3 - плюс 2 градуса.



В воскресенье, 20 декабря, пасмурно, ожидается небольшой мокрый снег. Ночью - минус 1-6 градусов, днем - до двух тепла.



В понедельник, 21 декабря, пасмурно и похолодает. Ночью температура опустится до минус 9 градусов, днем - минус 2-7.