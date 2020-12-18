На территории склада, где хранились продукты питания, горела оргтехника и мебель в помещении кладовщика
В четверг, 17 декабря, в 18:35 к спасателям поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного административно-хозяйственного здания в переулке Унецкого,1А, сообщили спасатели.
Площадь пожара составила около 30 кв. м.
Все работники предприятия успели вовремя самостоятельно покинуть опасную зону.
В 18:50 спасатели локализовали пожар в пределах помещения кладовщика, не дав ей перекинуться на склад. В 19:50 огонь полностью ликвидировали.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Площадь пожара составила около 30 кв. м.
Все работники предприятия успели вовремя самостоятельно покинуть опасную зону.
В 18:50 спасатели локализовали пожар в пределах помещения кладовщика, не дав ей перекинуться на склад. В 19:50 огонь полностью ликвидировали.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.