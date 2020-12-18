18 декабря свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в Украине

В мире отмечают Международный день мигранта. В этом день в 1990 году была принята Международная конвенция о защите прав всех мигрантов и членов их семей.



Православные верущие чтят память святого Саввы Освященного, который жил примерно в V веке на территории Каппадокии.



День ангела отмечают: Анастасия, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей, Евдокия, Устим