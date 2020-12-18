Полицейские сообщили о подозрении иностранцу, который разбил автомобиль в Шевченковском районе

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении иностранцу, который брызгал баллончиком в 32-летнего мужчину и разбил лобовое стекло автомобиля, сообщили в полиции.



4 декабря на улице Клочковской между иностранцами возник конфликт, в ходе которого 24-летний злоумышленник брызнул газовым баллончиком в лицо 32-летнему потерпевшему и разбил битой лобовое стекло автомобиля.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



15 декабря в квартире подозреваемого провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства.



17 декабря ему сообщили о подозрении в совершении хулиганства. Досудебное расследование продолжается.







