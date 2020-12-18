В Змиевском районе Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в торговом помещении по продаже сантехники

Вызов о пожаре в переулке Железнодорожном в городе Змиев, поступил 18 декабря, в 3:58, сообщили спасатели.



Прибыв на место спасатели обнаружили, что горел металлический торговый павильон по продаже сантехники на площади 50 кв. м. Рядом с обеих сторон были расположены еще два подобных павильона, которым угрожал огонь.



В 6:50 огонь потушили, соседние сооружения не пострадали.



Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.