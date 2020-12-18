Известная харьковчанка, бывшая танцовщица, инклюзивная модель и актриса Ирина Сукач сегодня осталась без работы и жилья. Однако сдаваться Ирина не намерена.

Как рассказала Ирина, человека с инвалидностью брать на работу особо не хотят, да и рабочие места не предназначены для людей на колясках. Зима тоже вносит коррективы - передвигаться по замёрзшим дорожкам самостоятельно невозможно, а по проезжей части - опасно.Но главное, говорит Ирина, она иметь цель.Подробности в сюжете Елены Павличенко и "Типа Новости".