В Харьковской области за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы

Как сообщили в областной прокуратуре, Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 39-летнего мужчину в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Установлено, что житель пгт Солоницевка Дергачевского района договорился за 500 долларов с гражданином Азербайджана, который нелегально находился на территории Украины, вывезти его в Российскую федерацию.



28 ноября 2019 года он приехал в таможенно-пограничный пункт пропуска "Гоптовка" на автомобиле, внутри которого в специально оборудованном тайнике, за канистрами с горючим, находился нелегал. Пройдя упрощенный таможенный контроль, водитель пересек государственную границу Украины в направлении пункта пропуска "Нехотеевка" РФ. Там и был разоблачен.



Во время судебного разбирательства обвиняемый отказался от дачи показаний. Однако предоставленных стороной обвинения доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора с применением специальной конфискации имущества обвиняемого.



Приговор суда пока не вступил в силу, продолжается его апелляционное обжалование.