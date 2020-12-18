Специалисты аналитической системы YouControl подготовили ряд рекомендаций по осуществлению безопасных онлайн-покупок в преддверии новогодних праздников.В случае, когда времени нет ходить по магазинам, которые в условиях карантина часто работают по непонятному графику, самым удобным способом приобретения товаров становятся онлайн-покупки. Однако, в таком случае хорошо рассмотреть товар воочию невозможно. Так же трудно убедиться в надежности продавца. Чтобы не попасть на мошенников во время онлайн-покупок и не испортить себе праздничное настроение, специалисты аналитической системы YouControl советуют придерживаться определенных правил.
Правила проверки интернет-магазинов
- В контактных данных интернет-магазина найдете код ЕГРПОУ и официальное юридическое название (согласно Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и проверьте юридический статус (не находится ли лицо в процессе прекращения), адрес, вид деятельности;
- Узнайте, как давно работает интернет-магазин - не появился он вместе с первым снегом, за месяц до новогодних праздников?
- Проанализируйте его судебную историю и наличие исполнительных производств.
Все эти данные можно бесплатно найти в системе YouControl.
Если же продавец - ООО, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо - представителя, директора или ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске. Чтобы свести риски к минимуму и обезопасить себя от ошибки при онлайн-шопинге, специалисты рекомендуют:
- В случае, когда цена значительно ниже рыночной, иногда даже ниже реальной себестоимости, с большой вероятностью перед вами - мошенники;
- Не стоит перечислять задаток на банковскую карту. Если магазин работает официально, у него должно быть банковский счет ФЛП или юридического лица;
- Надежнее осуществлять заказ с наложенным платежом, даже если за это будет дополнительная комиссия. Так продавец не получит привлекательной возможности исчезнуть с вашими деньгами, не отправив товар;
- Не проигнорируйте возможность поискать в сети возможную информацию о продавце, особенно, если возникли сомнения в его надежности. Ведь до вас с этим продавцом, скорее всего, уже имели дело другие люди и, вероятно, поделились своим опытом: возможно оставили отзыв на самом сайте, на специализированных внешних ресурсах или в социальных сетях. Также название магазина может встретиться в материалах СМИ в контексте мошенничества.
Аналогичный подход должен быть не только при проверке интернет-магазинов, но и при заказе товаров \ услуг у частных лиц на различных онлайн-площадках объявлений. Стоит попросить у продавца предоставить информацию о его полное имя, желательно с документальными доказательствами - удостоверением личности (особенно если речь о дорогих покупках). Далее проверить эту физическое лицо в открытых источниках или с помощью известных вам аналитических систем, не покупать ничего с предоплатой.