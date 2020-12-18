В Харькове собирают праздничную почту для военных, которые будут встречать Новый год на передовой, сообщили в Минобороны Украины.

"Передай рождественский привет на передовую! В Украине тысячи военных защищают мир и покой на передовой. Они не смогут прижать родных и близких на эти рождественские праздники, как бы этого хотели. Герои знают, что их подвиг ценят, и не будет лишним раз им об этом напомнить. Поэтому Информационное агентство АрмияInform предлагает детям и подросткам изготовить и подарить воинам рождественские открытки", — говорится в сообщении.



Передать открытку можно до 29 декабря через региональное представительство Минобороны в Харькове. Связаться с ними можно по телефонам: 066-762-44-06, 098-308- 42-61.



Такие же региональные офисы есть и в Одессе, Львове, Ровно, Хмельницком, Чернигове, Днепре и Мариуполе.



Открытки будут отправлены в район проведения операции Объединенных сил.

"Передай рождественский привет на передовую! В Украине тысячи военных защищают мир и покой на передовой. Они не смогут прижать родных и близких на эти рождественские праздники, как бы этого хотели. Герои знают, что их подвиг ценят, и не будет лишним раз им об этом напомнить. Поэтому Информационное агентство АрмияInform предлагает детям и подросткам изготовить и подарить воинам рождественские открытки", — говорится в сообщении.