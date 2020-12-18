Минздрав ввел четыре типа реагирования "скорой помощи" на вызовы. Разделение на сельских и городских жителей отменили.

Замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк на брифинге в пятницу, 18 декабря, разъяснила суть новых критериев вызова экстренной медицинской помощи.Она отметила, что было отменено деление на сельских и городских жителей, потому что "однозначно неотложные состояния протекают одинаково, как у жителя села, так и города".Также были введены четыре типа вызовов "скорой":- бригада должна приехать за 10 минут.- Например, это остановка дыхания, это массивное кровотечение, это то состояние, которое угрожает, прежде всего, жизни пациента, - объяснила Садовьяк.- бригада должна прибыть в течение 20 минут.- Это случай, когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья. Например, нарушение сознания - это подозрение на инфакрт или инсульт, - пояснила замминистра.- пациент не находится в критическом состоянии, но требует осмотра. Диспетчер общается с пациентом, анализирует его состояние. О пациенте могут известить семейного врача, передать этот вызов в центр первичной медико-санитарной помощи. В этом случае бригада может выехать на вызов.- Но это будет в течение определенного периода и это не будет бригада, выполняющая выезды на экстренные и критические случаи, - уточнила Садовьяк.- Например, повышение артериального давления, которое не несет угрожающих состояний. Или, например, подозрение на пневмонию, - объясняет она.- когда не требуется осмотр врача.- Диспетчер может порекомендовать что-то дистанционно, привлекая врача экстренной медицинской помощи или все же обратиться к семейному врачу, - объясняет Садовьяк.Отметим, летом в Минздраве заявляли, что в ближайшие пару лет в Украине будет значительно увеличена зарплата работникам экстренной медицинской помощи и полностью обновлен парк "скорых".