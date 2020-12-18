События ДТП в Харькове – легковушка налетела на большегруз (видео) Вечерний Харьков 12:38 567 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП Черканулись возле Локомотива», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также Обещанные властью восемь тысяч получат далеко не все Под Харьковом таможенники конфисковали у украинца «Мерседес» (фото) Отправить открытку на передовую: харьковские дети могут поздравить с новогодними праздниками украинских военных БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Обещанные властью восемь тысяч получат далеко не все События 13:18 Лента новостей Обещанные властью восемь тысяч получат далеко не все 13:18 Под Харьковом таможенники конфисковали у украинца «Мерседес» (фото) 12:56 ДТП в Харькове – легковушка налетела на большегруз (видео) 12:38 В Украине ввели четыре типа реагирования «скорой помощи» на вызовы - подробности 12:16 Отправить открытку на передовую: харьковские дети могут поздравить с новогодними праздниками украинских военных 11:58 В Харькове ожидаются морозы: погода на выходные 11:46 Под Харьковом суд приговорил к 7 годам заключения мужчину, переправившего за границу иностранца 11:30