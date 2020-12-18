Слобожанские таможенники обнаружили авто, вывезенное вне таможенного контроля. Об этом сообщили в Слобожанской таможне.

Когда автомобиль Mercedes Benz Vito 111CD въехал из РФ в зону таможенного пункта пропуска "Гоптовка", то во время его проверки таможенники обратили внимание, что в базе данных отсутствует информация о выезде данного авто из Украины.Как пояснил владелец, гражданин Украины, автомобиль был вывезен им на неподконтрольную территорию, а вернуться в Украину он решил через территорию РФ. То есть в свое время владелец авто переместил его через границу Украины вне таможенного контроля и без выполнения таможенных формальностей.За данное нарушение Таможенного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 100% стоимости автомобиля и его конфискация.