На этой неделе в Украине стартовала подача заявок на получение одноразового денежного пособия для ФЛП и наемных работников в размере восемь тысяч гривен. Правительство дало предпринимателям, пострадавшим от карантина, чуть больше двух недель на то, чтобы подать заявление на получение денежной компенсации. В очередь уже выстроились десятки тысяч желающих. Однако помощь получат не все.

Лишены компенсации и пенсионеры

Одна только кофе-машина стоит дороже

Пойдет ли местная власть навстречу предпринимателям

Наемные сотрудники и ФЛП, которые пострадали из-за карантина, могут оформить заявку на получение помощи до 31 декабря. Сделать это предлагается на портале «Дія» в личном кабинете или через приложение в разделе «Услуги». Средства будут автоматически начислены на личный гривенный счет после проверки данных. Те, кто зарегистрируется 29–31 декабря, получат оплату в начале января. Всем остальным заявителям обещают зачислись выплаты до Нового года.Решил воспользоваться шансом на получение хоть какой-то компенсации и харьковчанин Николай, которому пришлось закрыть свою небольшую кофейню и уволить сотрудников.– В сентябре сократил работников, из четырех остался один. Кухню тоже закрыли, готовили только кофе. Но вскоре пришлось вообще закрыть бизнес, – признается Николай. – В первый же день, 14 декабря, решил подать заявку на компенсацию. Но не тут-то было: сайт грузился очень медленно, а потом выдавал ошибку 404 «Такой страницы нет». Еще несколько попыток в течение дня – безуспешно. Заявку удалось подать только ночью.Действительно, в первый день приема заявок портал не справился с наплывом желающих получить компенсацию. На Facebook-странице «Дія» пользователи массово жалуются на работу сервиса.«Все висит... Невозможно зарегистрироваться», – сообщает Оксана.«Дія» лежит мертво», – пишет Игорь.«Пыталась подать заявку на получение помощи. Дошла до введения реквизитов – система зависла и теперь во вкладке «Помощь» – ошибка и кнопка «Получить помощь» неактивна. Теперь я совсем не могу подать заявление? На сайте вообще ничего не работает», – волнуется Виктория.В Министерстве цифровой трансформации пояснили: проблем добавляют большие нагрузки на систему. И призвали сохранять спокойствие – мол все ФЛП, подпадающие под условия, успеют подать заявление до 31 декабря.Помощь получат не все, кто в ней нуждается. По словам главы Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, в получении компенсации установлено много ограничений для тех, кто может рассчитывать на такую помощь.– Сегодня общался с предпринимателем, который два дня регистрировался и получил отказ в связи с тем, что по его КВЭДу (коду экономической деятельности) осуществляемая им деятельность не является основным видом деятельности. По этой причине большинство предпринимателей получат отказ, – говорит эксперт. – Есть шесть основных КВЭДов, по которым выделяется помощь. Они, как правило, касаются сферы услуг, ресторанной деятельности, кинотеатров, проведения мероприятий, конференций, праздников, форумов и так далее. И это должно быть еще и основным видом деятельности. То есть предприниматель, видимо, должен был заранее предугадать, что придет коронавирус и помощь будут выдавать именно по этим КВЭДам.Также не смогут получить компенсацию предприниматели, которые занимаются хозяйственной деятельностью по совместительству – когда человек, например, держит свой магазинчик, платит ЕСВ, но по трудовой книжке имеет постоянное место работы. Такой человек не получит компенсацию, хотя как ФЛП понес убытки.– Кроме того, компенсацию будут выплачивать предпринимателям и работникам только в том случае, если заплачены налоги за три месяца третьего квартала. Но опять же, может быть, человек работал два месяца в третьем квартале и это не его вина, что он устроился на работу не с июля, а, допустим, с августа, – считает эксперт.Лишены компенсации и субъекты хозяйственной деятельности ‒ пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту. Согласно законодательству они не платят ЕСВ, а посему не могут теперь получить помощь.К тому же Александр Чумак не исключает, что полученные выплаты придется вернуть.– Эти деньги вам сейчас могут выплатить, но рано или поздно проверят, действительно ли ваша деятельность была закрыта. У вас не должно быть каких-либо транзакций, то есть получения денег за оказанные услуги. В противном случае не исключено, что деньги придется вернуть, – говорит глава ассоциации. – Ну, например, в октябре вы полмесяца, условно говоря, работали, а потом закрыли свою деятельность. Подаете заявку, получаете восемь тысяч. Через полгода приходит налоговая вас проверять: «Ты получил помощь, но в октябре у тебя была торговля. Что же ты деньги требуешь от государства? Давай возвращай!». И плюс штраф, конечно же, за использование средств нецелевым образом.Александр Чумак, как и многие предприниматели, относится к помощи в размере восемь тысяч гривен скептически.– Наемному работнику, чтобы пережить один месяц, наверное, этого хватит. А если ты владелец кафе, которое пришлось закрыть, понятно, что восемь тысяч – вообще смешная сумма, – говорит эксперт. – Да одна только кофе-машина стоит намного дороже. И если ты закрыл кафе, придется продать ее по бросовой цене, а потом покупать новую.По мнению предпринимателя Николая, сумма в восемь тысяч не спасет даже наемного сотрудника.– За рубежом человек, который потерял работу, каждый месяц получает от 50% до 80% зарплаты, – говорит он. – Да, Украина не так богата, как европейские страны. Тем не менее этот принцип мог бы действовать и у нас, учитывая, что в госбюджете есть масса необязательных расходов.Вся беда в том, замечает глава Ассоциации работодателей, что в Украине вообще нет стратегии борьбы с коронавирусом.– Самое интересное, что стратегию разрабатывали еще в апреле, принимали на заседании Кабинета министров, но куда она потом подевалась, не знаю. По ней я не вижу никаких конкретных шагов, – говорит Александр Чумак. – Каждый месяц что-то придумывают, считая что это идеальное лекарство.Также он добавил, что Кабмин наконец-то освободил с 1 декабря первую группу «единоналожников» от уплаты ЕСВ – на полгода, до конца мая. Харьковские предпринимали не оставляют попыток заставить местную власть включиться и начать содействовать предпринимателям.– Мы собираемся на предстоящую сессию Харьковского горсовета, которая должна пройти в конце декабря, подать предложение: установить на следующий год ставку единого налога (который идет в казну города) для первой и второй групп на уровне 5% (сейчас – 10%), – говорит Александр Чумак.Но пойдет ли местная власть навстречу предпринимателям? Пока от всех предложений снизить единый налог по примеру других городов Украины только отмахивались.