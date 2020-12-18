На этой неделе в Украине стартовала подача заявок на получение одноразового денежного пособия для ФЛП и наемных работников в размере восемь тысяч гривен. Правительство дало предпринимателям, пострадавшим от карантина, чуть больше двух недель на то, чтобы подать заявление на получение денежной компенсации. В очередь уже выстроились десятки тысяч желающих. Однако помощь получат не все.Наемные сотрудники и ФЛП, которые пострадали из-за карантина, могут оформить заявку на получение помощи до 31 декабря. Сделать это предлагается на портале «Дія» в личном кабинете или через приложение в разделе «Услуги». Средства будут автоматически начислены на личный гривенный счет после проверки данных. Те, кто зарегистрируется 29–31 декабря, получат оплату в начале января. Всем остальным заявителям обещают зачислись выплаты до Нового года.
Решил воспользоваться шансом на получение хоть какой-то компенсации и харьковчанин Николай, которому пришлось закрыть свою небольшую кофейню и уволить сотрудников.
– В сентябре сократил работников, из четырех остался один. Кухню тоже закрыли, готовили только кофе. Но вскоре пришлось вообще закрыть бизнес, – признается Николай. – В первый же день, 14 декабря, решил подать заявку на компенсацию. Но не тут-то было: сайт грузился очень медленно, а потом выдавал ошибку 404 «Такой страницы нет». Еще несколько попыток в течение дня – безуспешно. Заявку удалось подать только ночью.
Действительно, в первый день приема заявок портал не справился с наплывом желающих получить компенсацию. На Facebook-странице «Дія» пользователи массово жалуются на работу сервиса.
«Все висит... Невозможно зарегистрироваться», – сообщает Оксана.
«Дія» лежит мертво», – пишет Игорь.
«Пыталась подать заявку на получение помощи. Дошла до введения реквизитов – система зависла и теперь во вкладке «Помощь» – ошибка и кнопка «Получить помощь» неактивна. Теперь я совсем не могу подать заявление? На сайте вообще ничего не работает», – волнуется Виктория.
В Министерстве цифровой трансформации пояснили: проблем добавляют большие нагрузки на систему. И призвали сохранять спокойствие – мол все ФЛП, подпадающие под условия, успеют подать заявление до 31 декабря.
Помощь получат не все, кто в ней нуждается. По словам главы Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, в получении компенсации установлено много ограничений для тех, кто может рассчитывать на такую помощь.
– Сегодня общался с предпринимателем, который два дня регистрировался и получил отказ в связи с тем, что по его КВЭДу (коду экономической деятельности) осуществляемая им деятельность не является основным видом деятельности. По этой причине большинство предпринимателей получат отказ, – говорит эксперт. – Есть шесть основных КВЭДов, по которым выделяется помощь. Они, как правило, касаются сферы услуг, ресторанной деятельности, кинотеатров, проведения мероприятий, конференций, праздников, форумов и так далее. И это должно быть еще и основным видом деятельности. То есть предприниматель, видимо, должен был заранее предугадать, что придет коронавирус и помощь будут выдавать именно по этим КВЭДам.
Лишены компенсации и пенсионеры
Также не смогут получить компенсацию предприниматели, которые занимаются хозяйственной деятельностью по совместительству – когда человек, например, держит свой магазинчик, платит ЕСВ, но по трудовой книжке имеет постоянное место работы. Такой человек не получит компенсацию, хотя как ФЛП понес убытки.
– Кроме того, компенсацию будут выплачивать предпринимателям и работникам только в том случае, если заплачены налоги за три месяца третьего квартала. Но опять же, может быть, человек работал два месяца в третьем квартале и это не его вина, что он устроился на работу не с июля, а, допустим, с августа, – считает эксперт.
Лишены компенсации и субъекты хозяйственной деятельности ‒ пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту. Согласно законодательству они не платят ЕСВ, а посему не могут теперь получить помощь.
К тому же Александр Чумак не исключает, что полученные выплаты придется вернуть.
– Эти деньги вам сейчас могут выплатить, но рано или поздно проверят, действительно ли ваша деятельность была закрыта. У вас не должно быть каких-либо транзакций, то есть получения денег за оказанные услуги. В противном случае не исключено, что деньги придется вернуть, – говорит глава ассоциации. – Ну, например, в октябре вы полмесяца, условно говоря, работали, а потом закрыли свою деятельность. Подаете заявку, получаете восемь тысяч. Через полгода приходит налоговая вас проверять: «Ты получил помощь, но в октябре у тебя была торговля. Что же ты деньги требуешь от государства? Давай возвращай!». И плюс штраф, конечно же, за использование средств нецелевым образом.
Одна только кофе-машина стоит дороже
Александр Чумак, как и многие предприниматели, относится к помощи в размере восемь тысяч гривен скептически.
– Наемному работнику, чтобы пережить один месяц, наверное, этого хватит. А если ты владелец кафе, которое пришлось закрыть, понятно, что восемь тысяч – вообще смешная сумма, – говорит эксперт. – Да одна только кофе-машина стоит намного дороже. И если ты закрыл кафе, придется продать ее по бросовой цене, а потом покупать новую.
По мнению предпринимателя Николая, сумма в восемь тысяч не спасет даже наемного сотрудника.
– За рубежом человек, который потерял работу, каждый месяц получает от 50% до 80% зарплаты, – говорит он. – Да, Украина не так богата, как европейские страны. Тем не менее этот принцип мог бы действовать и у нас, учитывая, что в госбюджете есть масса необязательных расходов.
Пойдет ли местная власть навстречу предпринимателям
Вся беда в том, замечает глава Ассоциации работодателей, что в Украине вообще нет стратегии борьбы с коронавирусом.
– Самое интересное, что стратегию разрабатывали еще в апреле, принимали на заседании Кабинета министров, но куда она потом подевалась, не знаю. По ней я не вижу никаких конкретных шагов, – говорит Александр Чумак. – Каждый месяц что-то придумывают, считая что это идеальное лекарство.
Также он добавил, что Кабмин наконец-то освободил с 1 декабря первую группу «единоналожников» от уплаты ЕСВ – на полгода, до конца мая. Харьковские предпринимали не оставляют попыток заставить местную власть включиться и начать содействовать предпринимателям.
– Мы собираемся на предстоящую сессию Харьковского горсовета, которая должна пройти в конце декабря, подать предложение: установить на следующий год ставку единого налога (который идет в казну города) для первой и второй групп на уровне 5% (сейчас – 10%), – говорит Александр Чумак.
Но пойдет ли местная власть навстречу предпринимателям? Пока от всех предложений снизить единый налог по примеру других городов Украины только отмахивались.