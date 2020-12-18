Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении трем должностным лицам, которые могут быть причастны к крушению самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом на брифинге 18 декабря сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, пишет "Суспільне".- Получены доказательства, по которым обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, которые допустили нарушения своей служебной деятельности, - сказал он.На этом этапе досудебного расследования подозреваются три человека: руководитель полетов, командир воинской части и Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.- Собрано достаточно количество доказательств, чтобы констатировать, что в их действиях усматриваются признаки состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 425 УК и ст. 416 УК, - отметил представитель ГБР.Статья 425 - это "Служебная халатность", статья 416 - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".- Степень вины и ответственности каждого лица, имевшего отношение к организации и осуществлению полета и эксплуатации самолета Ан-26Ш, будет предоставлена в ходе дальнейшего досудебного расследования. И по результатам этого будут установлены мера и степень ответственности других военнослужащих, - сообщил Приймачок.В ГБР также заявили, что в деле еще продолжаются экспертизы, и количество подозреваемых может увеличиться.Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле Чугуева. После падения самолет загорелся. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В результате катастрофы погибли 25 человек.Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, на следующий день один из них скончался. Выжил один курсант.