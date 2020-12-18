Объясните, пожалуйста, с какого числа физлица-предприниматели могут получать материальную помощь восемь тысяч гривен? Кто имеет право на такую помощь и что делать, чтобы ее получить? МаринаКак сообщили в Минсоцполитики, с 14 декабря получить единовременную материальную помощь в размере 8000 гривен ФЛП и наемные работники могут, заполнив электронное заявление через мобильное приложение «Дія» по ссылке diia.gov.ua/services/odnorazova-materialna-dopomoga-fopam-ta-najmanim- pracivnikam.
Для получения единовременного пособия застрахованным лицом заявление заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг или с использованием мобильного приложения «Дія».
Для получения услуги в приложения необходимо:
– скачать приложение «Дія» по ссылке: go.diia.app;
– авторизоваться в приложения через свой Приват24, Monobank или BankID НБУ;
– в разделе «Услуги» нажать «Получить помощь»;
– «Дія» автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи;
– ввести номер гривенного счета застрахованного лица в формате IBAN. В Минсоцполитики акцентируют внимание: получить деньги можно только на личный счет.
Выполнив эти действия, ожидайте уведомления об обработке заявления.
Согласно разъяснениям Пенсионного фонда, право на получение единовременного пособия в размере 8000 гривен имеют наемные работники, которые:
- на 10 декабря 2020 года работают по основному месту работы у работодателя, деятельность которого была приостановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий;
- средняя заработная плата которых за третий квартал 2020 года не превышает 30 тыс. грн в месяц.
Также помощь в сумме 8000 гривен могут получить физические лица – предприниматели, которые:
- на 10 декабря 2020 года зарегистрированы как ФЛП в течение трех и более месяцев (проверить факт регистрации - usr.minjust.gov.ua/content/free-search) и в 2020 году уплатили ЕСВ за себя не менее чем за три месяца;
- не являются одновременно физлицом-предпринимателем и наемным работником.
В случае представления недостоверной информации помощь подлежит возврату. Если человек не вернет средства добровольно в течение десяти рабочих дней со дня направления решения территориального органа Пенсионного фонда о возмещении единовременной материальной помощи застрахованным лицам, они будут взысканы государственной исполнительной службой в принудительном порядке.
Решение о возмещении единовременной материальной помощи будет размещено на веб-портале Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer) и отправлено SMS-сообщением (при наличии номера мобильного телефона).