Объясните, пожалуйста, с какого числа физлица-предприниматели могут получать материальную помощь восемь тысяч гривен? Кто имеет право на такую помощь и что делать, чтобы ее получить? Марина

Как сообщили в Минсоцполитики, с 14 декабря получить единовременную материальную помощь в размере 8000 гривен ФЛП и наемные работники могут, заполнив электронное заявление через мобильное приложение «Дія» по ссылке diia.gov.ua/services/odnorazova-materialna-dopomoga-fopam-ta-najmanim- pracivnikam Для получения единовременного пособия застрахованным лицом заявление заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного вебпортала электронных услуг или с использованием мобильного приложения «Дія».Для получения услуги в приложения необходимо:– скачать приложение «Дія» по ссылке: go.diia.app;– авторизоваться в приложения через свой Приват24, Monobank или BankID НБУ;– в разделе «Услуги» нажать «Получить помощь»;– «Дія» автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи;– ввести номер гривенного счета застрахованного лица в формате IBAN. В Минсоцполитики акцентируют внимание: получить деньги можно только на личный счет.Выполнив эти действия, ожидайте уведомления об обработке заявления.Согласно разъяснениям Пенсионного фонда, право на получение единовременного пособия в размере 8000 гривен имеют наемные работники, которые:- на 10 декабря 2020 года работают по основному месту работы у работодателя, деятельность которого была приостановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий;- средняя заработная плата которых за третий квартал 2020 года не превышает 30 тыс. грн в месяц.Также помощь в сумме 8000 гривен могут получить физические лица – предприниматели, которые:- на 10 декабря 2020 года зарегистрированы как ФЛП в течение трех и более месяцев (проверить факт регистрации - usr.minjust.gov.ua/content/free-search ) и в 2020 году уплатили ЕСВ за себя не менее чем за три месяца;- не являются одновременно физлицом-предпринимателем и наемным работником.В случае представления недостоверной информации помощь подлежит возврату. Если человек не вернет средства добровольно в течение десяти рабочих дней со дня направления решения территориального органа Пенсионного фонда о возмещении единовременной материальной помощи застрахованным лицам, они будут взысканы государственной исполнительной службой в принудительном порядке.Решение о возмещении единовременной материальной помощи будет размещено на веб-портале Пенсионного фонда ( portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer ) и отправлено SMS-сообщением (при наличии номера мобильного телефона).