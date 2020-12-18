В Харькове разыскивают 14-летнюю львовянку Виолетту Ермилову, которую в последний раз видели 10 декабря.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", девочка может добираться на попутках из Львова до Харькова.Приметы: рост 160, среднее телосложение, волосы русые, длинные, волнистые. Была одета в серый свитер, серую меховую безрукавку, черные угги, белую шапку с помпоном. При себе может иметь оранжевый рюкзак.Если у вас есть информация о девочке, пожалуйста, сообщите по тел:или