Пандемия коронавируса подстегнула спрос на мед не только в Украине, но и во всем мире. В этом году наша страна стала основным поставщиком этого полезного продукта в Европейский Союз. Но не превратится ли мед в деликатес для самих украинцев?

Какой мед идет за границу

Мед не является антивирусным средством

Донник и подсолнечник актуальны как никогда

Прополис – природный дезинфектор

Цветочная пыльца работает как аспирин

В связи с коронавирусом популярность меда выросла во всем мире.– В 2020 году в странах ЕС сбор меда снизился на 40% из-за неблагоприятных погодных условий. Да и коронавирус повлиял – народ начал больше покупать и потреблять меда. Китай не справляется, да и дорого оттуда мед завозить. К тому же при прочих равных условиях украинский мед – лучше, – замечает глава Харьковского областного союза пасечников Денис Солдатов. – Мед в Европе – в почете. Это полезная сладость, и его там сейчас активно рекламируют, пропагандируют, народ его активно покупает.По информации Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства,в 2020 году Украина на 16% нарастила экспорт меда в Европейский Союз и стала основным поставщиком меда в страны Европы, экспортировав более 40 миллионов килограммов. Поставки из Китая в Европу сократились на на 19%.– На экспорт идет самый лучший продукт – без антибиотиков, без пестицидов, без тяжелых металлов. Все только натуральное, – говорит Денис Солдатов.А вот рассчитывать на такое же качество меда на внутреннем рынке приходится не всегда.– То, что вы покупаете у пчеловодов – как правило, хорошего качества, а вот по поводу торговых сетей я не уверен. Скорее всего, там реализуется то, что не уехало за границу, – говорит пчеловод.В основном из Украины за рубеж идет мед из подсолнечника и разнотравья.– Сортового меда – акациевого, липового – отправляют в разы меньше, – рассказывает Денис Солдатов. – Его у нас мало и на внутреннем рынке, да и цена на него высокая, поэтому за границу его не продают.По словам эксперта, увеличение экспорта не создаст дефицита меда на внутреннем рынке.– Украина производит столько меда, что в нем можно плавать. У нас реальное перепроизводство данного продукта и то, что его вывозят на экспорт – очень хорошо, поскольку стимулирует развитие пчеловодства, – считает Денис Солдатов.В Украине среднее потребление меда на душу населения составляет около килограмма в год. Для сравнения, в Греции и Словении потребление меда на душу населения составляет более полутора килограммов, в Германии и Швейцарии – около 1,3 кг в год.Потребление меда в Украине имеет сезонный характер. Его обычно воспринимают как лекарство, а об укреплении иммунитета вспоминают ближе к зиме, так сказать, на пороге гриппа и ОРВИ. В этом году спрос на мед и продукты пчеловодства подстегнул еще и коронавирус, который буквально «озверел» уже в октябре. И хотя сам по себе мед не является антивирусным средством, тем не менее он очень полезен и укрепляет иммунитет. У человека же с хорошим иммунитетом больше шансов не заболеть, а если и заболеет – быстрее преодолеть болезнь.По словам Дениса Солдатова, наиболее полезен в этом случае сортовой мед – из донника и подсолнечника.– Мед из донника – это природный аспирин, он содержит ацетилсалициловой кислоты гораздо больше, чем все остальные сорта, – говорит эксперт.– Донниковый мед относится к самым ценным сортам в плане целительной силы и пользы. Он обладает ярко выраженной иммуномоделирующей силой, предотвращает заболевание простудой и различными инфекциями. Его не только употребляют внутрь, но и делают из него спиртовые компрессы с добавлением сока алоэ при бронхите и пневмонии.Подсолнечный мед, по словам пасечника, не пользуется особой популярностью у соотечественников и несколько обесценен на фоне других сортов. И напрасно. В Японии, например, он настолько популярен, что является обязательным пунктом в меню в детсадах и школах. Мед из подсолнечника укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, помогает при лечении простуды и острых респираторных заболеваний.– Подсолнечный мед обладает наибольшими бактерицидными свойствами среди всех украинских медов, – уверяет Денис Солдатов. – Он применяется от кашля, способствует выведению мокроты и жидкости из легких.Еще одно оружие в борьбе с простудой и вирусами – продукты пчеловодства, в частности, прополис. Это смолистое вещество, которое пчелы используют в том числе и для дезинфекции ячеек сот перед засевом яиц маткой. Этот пчелопродукт имеет задокументированное фармакологическое действия, включая противомикробный, антиоксидантный, противовоспалительный, иммуномодулирующий и кардиозащитный эффект.– Настойки прополиса – водные и спиртовые – повышают иммунитет человека. К тому же у прополиса есть уникальное свойство – он повышает эффективность лекарственных средств и снижает их негативное влияние, – говорит Денис Солдатов. – Настойка прополиса продается в аптеках. Для профилактики принимается 10–15 капель на стакан молока или воды один-два раза в день. Если человек уже занемог, то до шести раз в сутки. Есть и экстракты прополиса – водные и спиртовые. Водный принимается от чайной до столовой ложки (в зависимости от возраста) до шести раз в день. Однако покупать его можно только у сертифицированных производителей, а не у какой-то бабушки у метро.А при насморке и кашле хороши ингаляции с прополисом.– Если есть ингалятор, можно взять шарик прополиса весом 2–3 грамма и бросить на ингалятор. Он создает бактерицидную среду, служит природным дезинфектором, помогает человеку восстанавливаться, – рассказывает специалист.А мед усиливает действие прополиса в десять раз.– Поэтому есть специально изготовленный мед с прополисом, – замечает пасечник.Пыльца цветочная, по словам Дениса Солдатова, применяется для укрепления иммунитета, восполняет недостаток витаминов и минералов в организме и делает его устойчивым к простудным заболеваниям. Также пыльца помогает в восстановлении физических сил после перенесенных тяжелых заболеваний. Это весьма актуально при коронавирусе, который сопровождается упадком сил и слабостью.– Цветочная пыльца работает как аспирин. Она разжижает кровь, улучшает липидный состав и способствует скорейшему выздоровлению. В целях профилактики и также тем, кто уже болеет, прием цветочной пыльцы помогает избежать негативных последствий Covid-19, который, как известно, сгущает кровь и может вызвать тромбоэмболию, то есть закупорку сосудов, – продолжает пчеловод.Покупать пыльцу эксперт советует только «с чистых рук», то есть у проверенных пасечников.– Нужно смотреть, как она упакована, чтобы была чистая, не прошлогодняя, не пересушенная, – перечисляет Денис Солдатов. – Лучше всего смешать пыльцу с медом один к одному и принимать по чайной ложке два раза в сутки – утром и вечером.В аптеках и специализированных магазинах можно увидеть цветочную пыльцу в капсулах, таблетках, в таблетках с маточным молочком.– Импортные препараты стоят тысячи гривен за упаковку, а украинские – в десять раз дешевле, – говорит Денис Солдатов.