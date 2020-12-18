Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На Харьковщине блогер решил проверить, как поведут себя полицейские при превышении скорости автопилотом Tesla.Мужчина сидел на заднем сиденье, а все происходящее фиксировал на видео. Так, автомобиль ехал более 100 км/час при допустимых 50 км/час. Когда полицейский остановил авто, то вину за нарушение начал возлагать на мужчину. Якобы настройки Tesla установлены с нарушениями.Однако блогер рекомендовал претензии адресовать разработчику Илону Маску, ведь авто двигалось по скоростному режиму, который сервис Google указывал как допустимый, а он вообще является пассажиром. К слову, чем ситуация в итоге закончилась – осталось загадкой», сказано в комментарии к выложенному видео.