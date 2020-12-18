Командный чемпионат Украины по синхронному плаванию состоялся в Харькове, в бассейне «Локомотив».

Участие в соревнованиях приняли спортсменки из Харьковской, Донецкой, Одесской, Николаевской областей и города Киева. По итогам чемпионата харьковская команда, которая является национальной сборной Украины, заняла первое место в общекомандном зачете.Так, харьковские синхронистки боролись за награды в семи видах программы и во всех завоевали золотые медали. Они стали первыми в хайлайте, а также в технической и произвольной группах.Кроме того, Марта Федина выиграла сольные упражнения, а также стала лучшей в технических и произвольных дуэтах вместе с другой харьковчанкой Анастасией Савчук.