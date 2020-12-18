Злоумышленники в интернете выманивают деньги у украинцев под видом оказания государственной помощи в связи с карантином. С начала месяца в полицию поступило уже около сотни обращений от пострадавших.Обычно мошенники размещают видео, на котором президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в сумме восемь тысяч гривен, сообщает пресс-служба киберполиции. В описании к видео аферисты размещают ссылки на ресурс, на котором якобы можно подать заявку на получение единоразового пособия. При этом авторы описания утверждают, что такую помощь может получить каждый.
– На странице гражданам предлагается перейти по ссылке и ввести персональные данные, а также номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и т.п. В основном для этого используют встроенный чат-бот, – предупреждают в полиции. – Таким образом, украинцы не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам.
В киберполиции советуют получать информацию по поводу финансовых выплат только из официальных источников; не переходить по сомнительным ссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним. Если это случилось, нужно заблокировать карту и в случае подозрения на мошеннические действия немедленно сообщить в правоохранительные органы.