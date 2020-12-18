Злоумышленники в интернете выманивают деньги у украинцев под видом оказания государственной помощи в связи с карантином. С начала месяца в полицию поступило уже около сотни обращений от пострадавших.

Обычно мошенники размещают видео, на котором президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в сумме восемь тысяч гривен, сообщает пресс-служба киберполиции. В описании к видео аферисты размещают ссылки на ресурс, на котором якобы можно подать заявку на получение единоразового пособия. При этом авторы описания утверждают, что такую помощь может получить каждый.– На странице гражданам предлагается перейти по ссылке и ввести персональные данные, а также номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и т.п. В основном для этого используют встроенный чат-бот, – предупреждают в полиции. – Таким образом, украинцы не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам.В киберполиции советуют получать информацию по поводу финансовых выплат только из официальных источников; не переходить по сомнительным ссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним. Если это случилось, нужно заблокировать карту и в случае подозрения на мошеннические действия немедленно сообщить в правоохранительные органы.