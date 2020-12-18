Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 19-20 декабря.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно, ночью - небольшой снег, днем - небольшие осадки, на дорогах - гололедица, ветер – 3-8 м/с.Температура воздуха ночью – 2-4 градуса мороза, днем - около нуля.В воскресенье - облачно, небольшой снег, местами - гололед, туман, на дорогах - гололедица, ветер – 3-8 м/с.Температура воздуха ночью – 1-6 градусов ниже нуля, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.