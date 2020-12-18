Скоро мне предстоит оформлять пенсию. В моей трудовой биографии было время, когда я состояла на учете в центре занятости. Скажите, учитывается ли в страховой стаж период получения материальной помощи по безработице, которую выплачивали до 2004 года? Любовь

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.При этом периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаж работы для назначения пенсии до вступления в силу этого закона, то есть до 1 января 2004 года, засчитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, действовавшим ранее, кроме случаев, предусмотренных нынешним законом.Статьей 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» предусмотрено, что в стаж работы засчитывается также период получения пособия по безработице. Зачисление в стаж периода получения материальной помощи не предусмотрено.Статьей 24 закона 1058 предусмотрено, что период, в течение которого лицо, подлежащее общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, получало пособие по безработице (кроме одноразовой выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности) и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышение квалификации, включается в страховой стаж.Частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», действовавшей на момент назначения материальной помощи, была предусмотрена выплата материальной помощи по безработице при условии, что среднемесячный совокупный доход на члена семьи не превышает установленного законодательством необлагаемого минимума доходов граждан. Такую материальную помощь выплачивали после окончания срока выплаты пособия по безработице.Зачисление в страховой стаж периода, когда человек получал материальную помощь, которая предназначалась в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», законом 1058 не предусмотрено.Итак, с учетом вышесказанного основания для зачисления в страховой стаж периода получения лицом указанной материальной помощи как 1 января 2004 года, так и после указанной даты отсутствуют.