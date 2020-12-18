Прививки от коронавируса не отменяют базовые правила во время пандемии – ношение масок и соблюдение дистанции.

Вакцина от коронавируса предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2, но неизвестно, защищает ли она от заражения Covid-19, отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения, пишет dpa international.Предполагается, что вакцинация предотвратит вспышки болезни, но не распространение коронавируса.В связи с этим вакцинированные люди должны продолжать придерживаться всех необходимых профилактических мероприятий от заражения коронавирусом, а именно: часто мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску, объяснили в ВОЗ.Напомним, массовую вакцинацию от коронавируса первой начала Великобритания, затем США.