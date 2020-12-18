Верховная Рада приняла постановление об установлении границ города Лозовая.

Об этом 17 декабря на внеочередной сессии сообщил секретарь Лозовского городского совета Юрий Кушнир.Лозовая изменила свои границы, увеличив территорию города на 849,13 гектара, в то же время исключив 0,38 гектара земель. Общая площадь территории города Лозовая теперь составляет 2654,63 га.Теперь в границу города вошли сельхозземли Домахского старостинского округа, это около 80 га, часть которых предусмотрена Генеральным планом для расширения жилой части города. Села Лесовское и Герсевановское, а также значительная часть Авиловской стороны, в том числе территория бывшей воинской части А-0829 "Арсенал" также включены в черту города.Следующий шаг - это внесение сведений о границе города Лозовая в Государственный земельный кадастр. Эти действия, согласно полномочиям, проводит Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области.