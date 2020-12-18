Только за одни сутки – с 14 по 15 декабря – травмы из-за гололедицы получили в Харьковской области 289 человек. Большинство пострадавших обращались к медикам с растяжениями и ушибами. Также случались закрытые переломы вилочных и лучевых костей рук.

– За сутки к медикам скорой помощи поступило 289 обращений от жителей Харьковской области, пострадавших от гололедицы, 245 человек пришлось госпитализировать, – сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта. – Почти у всех пациентов травмы характерные для нынешних погодных условий — ушибы, растяжения связок, переломы вилочных и лучевых костей рук.Напомним, 13 декабря от падений на льду в области пострадало более 80 человек.