Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Жизнь будет целиком и полностью зависеть от ваших желаний. Искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит. Завтра у вас появится шанс превратить вчерашних недругов в союзников.В эти дни вы, возможно, ощутите небывалый прилив сил и энергии. Главное — найти для них правильный выход и не выплескивать на окружающих. Будьте благоразумны. Завтра, скорее всего, захочется разнообразия.Если вы чего-то не поймете, это может не наилучшим образом отразиться на дальнейшей жизни. Лучше десять раз переспросите. Завтра окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте взаимностью.Ближайшие дни напомнят вам о существовании друзей. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей. Завтра ваша улыбка будет обладать прямо-таки убойной силой. Будьте осмотрительны.Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, удивит. Завтра ваше мнение может внезапно измениться на противоположное. Не стоит пугаться — вы тут ни при чем, просто день такой.Окружающие будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество «собак». Завтра на ваших глазах может случиться удивительное событие.Вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям. Придется принимать ответственные решения. Завтра будете окружены доброжелателями. Если не сбежите — щедрое вознаграждение обеспечено.Все разговоры лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником. Завтра вы будете на высоте. Этот день, скорее всего, запомнится надолго.Не стоит произносить сакраментальную фразу «Я же говорил!», даже если вы действительно говорили. Люди имеют право на ошибки. Завтра окружающие будут ожидать от вас высокой активности.Те, кого вы любите, могут стать абсолютно невыносимыми. Завтра вы можете не понравиться большинству окружающих. Однако не будьте слишком строги к себе. Вы прекрасны — просто не ваш день.Убедитесь, что не забыли включить в планы на день хотя бы полчаса отдыха. Рискуете себя загнать. Завтра будете на грани взрыва. Найдите безопасный выход переполняющим вас эмоциям.Займитесь поиском новых знаний, они могут скоро понадобиться. Завтрашний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно, удастся заставить себя что-нибудь сделать.