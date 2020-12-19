Несмотря на карантин работодатели продолжают искать работников. В начале декабря количество вакансий, поданных работодателями в Государственную службу занятости, составило около 58 тысяч.

В топ-5 самых популярных запросов от работодателей входят такие специалисты: швея, слесарь-электромонтер, электрогазосварщик, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию, монтер пути. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.По профессиональным группам наибольшим спросом пользовались:- рабочие с инструментом (24%);- рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,7%);- более 13% - профессионалы;- 12,4% - простейшие профессии (без высокой квалификации).Средняя заработная плата по предложенным работодателями вакансии на 1 декабря составила 7 443 грн.Предложения о работе обновляются ежедневно на сайте Госслужбы занятости. Информацию об имеющихся вакансий можно найти в персональном (личном) кабинете безработного. Для регистрации личного кабинета нужно зайти на сайт www.dcz.gov.ua и нажать желтую кнопку "Персональный кабинет". Далее нужно внимательно прочитать инструкцию и последовательно выполнить действия, которые прописаны в ней. Если все сделано правильно, автоматически создастся аккаунт.Затем нужно связаться с карьерным советником (это человек, который помогает безработному и консультирует его). Советник внесет в систему уникальный логин, пароль, а также электронный адрес, и только тогда в персональном кабинете начнут отображаться все разделы.