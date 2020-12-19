Сельдь под шубой, маринованная селедка с луком и другие не менее популярные блюда из этой рыбы обычно присутствуют на новогодне-рождественском столе харьковчан. Но не все знают, как правильно выбрать селедку, чтобы, во-первых, получить вкусное, а во-вторых, безопасное блюдо.

Любимая еда голландцев

– это первое и самое главное, на что нужно смотреть при выборе рыбы. У качественной селедки жабры упругие, а не разваливающиеся, они темно-красного цвета. Если жабры сельди имеют коричневый цвет, скорее всего, срок ее хранения давно истек. Также нужно обращать внимание на запах жабр. Если он горьковатый или с гнильцой, значит, рыба перележала или хранилась неправильно.Соленая сельдь бывает трех степеней засолки: слабой, средней и сильносоленой. Если вы любите несоленую, выбирайте рыбу, у которой красные глаза. У такой селедки обычно и жирность выше. Сельдь с мутными глазами, скорее всего, окажется с икрой. Все ее жизненные силы в период нереста уходили на производство икринок. Эта рыба еще и не очень жирная. Она расходовала свой жир на то, чтобы много двигаться.У качественной рыбы упругое мясо. Вы почувствуете эту упругость при нажатии пальцем на тушку. На кожице качественной селедки не должно быть желтых или коричневых следов, похожих на ржавчину. Их присутствие говорит о неправильных условиях хранения. Также на тушке правильной сельди не должно быть ссадин, трещин и порезов – они свидетельствуют о том, что рыбу передержали в соли и хранили при температуре выше необходимой. Белый налет на кожице свидетельствует о том, что в селедку добавляли некачественную соль с вредными примесями.Определить это можно по округлости рта. Круглый ротик – самка, у которой, скорее всего, будет еще и икра. Вытянутый узкий рот – самец. Самцы, по отзывам любителей, жирнее и вкуснее самок.Если рассол мутноват, не очень хорошо пахнет – идите выбирать другую сельдь. Если рассол прозрачный, приступайте к изучению других признаков распознавания качественной селедки: по жабрам, коже и т. д.Кстати, еще в конце XIV в селедку считали едой, достойной только нищих. А все из-за тяжелого гадкого запаха и мерзкого горького привкуса. Все эти прелести случались с селедкой потому, что она портилась раньше, чем ее успевали довезти до берега. Революцию в мире селедочного производства произвел рыбак Якоб Бейкельс, который прямо в лодке стал удалять жабры и пересыпать рыбу солью, чтобы не портилась. В итоге селедка стала любимой едой голландцев и не только.