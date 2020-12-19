Сельдь под шубой, маринованная селедка с луком и другие не менее популярные блюда из этой рыбы обычно присутствуют на новогодне-рождественском столе харьковчан. Но не все знают, как правильно выбрать селедку, чтобы, во-первых, получить вкусное, а во-вторых, безопасное блюдо.Проверьте жабры – это первое и самое главное, на что нужно смотреть при выборе рыбы. У качественной селедки жабры упругие, а не разваливающиеся, они темно-красного цвета. Если жабры сельди имеют коричневый цвет, скорее всего, срок ее хранения давно истек. Также нужно обращать внимание на запах жабр. Если он горьковатый или с гнильцой, значит, рыба перележала или хранилась неправильно.
Посмотрите селедке в глаза. Соленая сельдь бывает трех степеней засолки: слабой, средней и сильносоленой. Если вы любите несоленую, выбирайте рыбу, у которой красные глаза. У такой селедки обычно и жирность выше. Сельдь с мутными глазами, скорее всего, окажется с икрой. Все ее жизненные силы в период нереста уходили на производство икринок. Эта рыба еще и не очень жирная. Она расходовала свой жир на то, чтобы много двигаться.
Ущипните за бочок. У качественной рыбы упругое мясо. Вы почувствуете эту упругость при нажатии пальцем на тушку. На кожице качественной селедки не должно быть желтых или коричневых следов, похожих на ржавчину. Их присутствие говорит о неправильных условиях хранения. Также на тушке правильной сельди не должно быть ссадин, трещин и порезов – они свидетельствуют о том, что рыбу передержали в соли и хранили при температуре выше необходимой. Белый налет на кожице свидетельствует о том, что в селедку добавляли некачественную соль с вредными примесями.
Мальчик или девочка? Определить это можно по округлости рта. Круглый ротик – самка, у которой, скорее всего, будет еще и икра. Вытянутый узкий рот – самец. Самцы, по отзывам любителей, жирнее и вкуснее самок.
Взгляните на рассол. Если рассол мутноват, не очень хорошо пахнет – идите выбирать другую сельдь. Если рассол прозрачный, приступайте к изучению других признаков распознавания качественной селедки: по жабрам, коже и т. д.
Любимая еда голландцев
Кстати, еще в конце XIV в селедку считали едой, достойной только нищих. А все из-за тяжелого гадкого запаха и мерзкого горького привкуса. Все эти прелести случались с селедкой потому, что она портилась раньше, чем ее успевали довезти до берега. Революцию в мире селедочного производства произвел рыбак Якоб Бейкельс, который прямо в лодке стал удалять жабры и пересыпать рыбу солью, чтобы не портилась. В итоге селедка стала любимой едой голландцев и не только.