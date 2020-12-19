В Харькове дорожают отопление и горячая вода. Новые тарифы, согласованные НКРЭКУ, должны были вступить в силу с 1 декабря 2020 года, но подорожание отложили. Насколько больше придется платить горожанам за теплые батареи и горячий душ?



Сначала договор – потом подорожание

Как платить сейчас?



Потребители в шоке

Харьковчанам предстоит еще туже затянуть пояса – в ближайшее время тарифы на самые дорогие коммунальные услуги вырастут еще больше. Тепло для населения подорожает почти на 19%, а горячая вода – более чем на 15%. Решение о повышении стоимости услуг КП «ХТС» принято 30 ноября Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Как проинформировали в ХТС, тарифы на отопление составят:– для населения – 1 748,47 грн за 1 Гкал (с НДС), рост – 18,74%;– для бюджетных учреждений – 1 642,92 грн за 1 Гкал (с НДС), рост – 19,98%;– для других потребителей (кроме населения) – 1 582,63 грн за 1 Гкал (с НДС), рост – 20,81%;– для религиозных организаций – 1 657,13 грн за 1 Гкал (с НДС), рост – 19,42%.Новые тарифы на горячую будут воду следующими:– для населения – 92,87 грн за 1 кубометр (с НДС), рост – 15,19%;– для бюджетных учреждений – 88,18 грн за 1 кубометр (с НДС), рост – 15,97%;– для других потребителей (кроме населения) – 85,51 грн за 1 кубометр (с НДС), рост – 16,5%.В КП объясняют подорожание ростом стоимости природного газа (с 3 948 грн до 5 375,37 за 1 тыс. кубометров без ПДВ без учета тарифов на доставку и распределение) – на 36,15%, а также подорожанием электроэнергии и ростом затрат на оплату труда.Новые расценки на эти услуги должны были вступить в силу еще с 1 декабря 2020 года, но подорожание перенесли. Почему и насколько?Как разъяснили о в пресс-службе «Харьковских тепловых сетей», новые тарифы будут применять только с момента заключения новых индивидуального или публичного договора потребителей с теплосетями.– В соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», абонентам предоставляются услуги на основании договоров с теплосетями. Однако на сегодняшний день новые договоры не заключены, – поясняют на предприятии. – В то же время другим законом – «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», который сейчас находится на подписании у президента, – предусмотрена возможность заключения публичного договора (в случае, если потребители не определились с формой договора).После того как правительство утвердит типовую форму публичного договора, он появится на сайте КП «ХТС». После чего в течение 30 дней харьковчане должны выбрать модель договорных отношений. Если они этого не сделают, то автоматически присоединятся к публичному договору.Пока новые публичный или индивидуальные договоры не заключены, харьковчане будут платить за отопление как раньше – действуют старые тарифы. И только с момента заключения индивидуального или публичного договора будут применяться новые тарифы.Пока харьковчане будут платить по тарифам, действующим с сентября 2020 годаЗа отопление:– для населения — 1 472,52 грн за 1 Гкал (с НДС);– для бюджетных учреждений — 1 369,38 грн за 1 Гкал (с НДС);– для других потребителей (кроме населения) — 1 310,05 грн за 1 Гкал (с НДС).– для религиозных организаций — 1 387,13 грн за 1 Гкал (с НДС).За горячую воду:– для населения — 80, 62 грн за 1 кубометр (с НДС),– для бюджетных учреждений — 76,04 грн за 1 кубометр (с НДС)– для других потребителей (кроме населения) — 73,40 грн за 1 кубометр (с НДС).Напомним, в Харькове с 10 сентября 2020 года подешевели услуги теплоснабжения. В ХТС снижение стоимости услуг пояснили уменьшением стоимости природного газа для всех категорий потребителей.Харьковчане от грядущего подорожания тепла и горячей воды, мягко говоря, не в восторге.– У нас двухкомнатная квартира. Получила квитанцию за ноябрь – за отопление и горячую воду 1100 гривен! Так в ноябре, по сути, и морозов-то не было. А если столбик термометра ниже десяти градусов опустится? Куда же еще тарифы поднимать? Кто это оплачивать будет? Народ только долги накапливать станет, – возмущается жительница Салтовки Ирина.– Тепло и без того является неподъемной услугой. Опять подорожание! Субсидию не дают, потому что сын не работает и у меня прописан. Меня на минималку перевели в связи с карантином. Чем за это удовольствие платить? Разве можно в период кризиса, когда народ и так с копейки на копейку перебивается, еще и тарифы поднимать? – не скрывает эмоций жительница Новых домов Надежда.– Ну, просто слов нет, – сердится житель Алексеевки Антон Михайлович. – Тарифы они поднимают! А качество услуги поднять не хотят? Из горячего крана по полгода холодная вода течет. Отопление включают, когда уже пол-Алексеевки замерзло и переболело.